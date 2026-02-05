رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

تجرد أب من مشاعره لاقدامه على إنهاء حياة نجلته الشابة بسلاح أبيض« سكين»بسبب رفضها التام العيش معه فى منزله وإصرارها على العيش مع والدتها بعد انفصال والدها عن والدتها، بإحدى العزب في مركز ومدينة إهناسيا ببنى سويف.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما استقبل مستشفى إهناسيا التخصصي ، جثة فتاة تبلغ من العمر 18 عام، متأثرة بإصابتها ببعض الإصابات الناتجه من سلاح أبيض، عقب اقدام والدها البالغ من العمر 50 عاما ، على الإعتداء عليها فى مشاجرة بينهما بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب إصرار والد الفتاة على العيش معه فى منزله، بعيداً عن طليقته .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع فتاة على يد والدها، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، إلى موقع الحادث، وتم القبض على والد الفتاة، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبدء التحريات والبحث الجنائي حولها.

وقال أحد الأهالي، إن الواقعة بدأت بمشاجرة بين والد الفتاة ونجلته بسبب الخلاف حول محل الإقامة، حيث كان يريد الأب أن تقيم مع نجلته بداخل منزله، ولكن القناة رفضت الإقامة مع والدها مفضلة الإقامة مع والدتها بعد انفصال الزوجين فى الفترة الماضية.