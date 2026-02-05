انطلاق أولى تدريبات المدارس لتطوير أنشطة توكاتسو اليابانية بتعليم بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة العملية التربوية داخل المدارس، من خلال دعم وتفعيل الأنشطة التربوية الحديثة التي تسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، وتنمية مهاراته الحياتية والسلوكية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بشأن انطلاق أولى خطوات تدريبات المدارس القائمة لتطوير أنشطة توكاتسو اليابانية، في إطار خطة المديرية لدعم الممارسات التربوية الفاعلة وتحسين جودة تنفيذ الأنشطة داخل المدارس.



حيث أوضحت وكيل الوزارة أنه تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم، وتوجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انطلقت اليوم أولى تدريبات المدارس القائمة، والتي تنفذها إدارة التدريب، دعمًا وتطويرًا للممارسات التربوية الفاعلة داخل المدارس، بما يسهم في رفع جودة تنفيذ أنشطة توكاتسو اليابانية وتحقيق أهدافها التربوية.

وأشارت وكيل الوزارة في تقريرها أن التدريب جاء تحت عنوان «نقاط أساسية لتحسين تنفيذ نشاط مجلس الفصل»، حيث ركّز على تعميق فهم فلسفة النشاط، وأهمية تطبيقه بصورة واقعية تحقق أهدافه المعرفية وغير المعرفية، بعيدًا عن المحاكاة الشكلية، مع التأكيد على وضوح الأهداف التربوية أمام المعلمين أثناء التنفيذ داخل الفصول الدراسية، بما ينعكس إيجابيًا على سلوكيات الطلاب وتفاعلهم داخل البيئة المدرسية.

وأضافت أن هذا التدريب يأتي انطلاقًا من حرص المديرية ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، على إعداد كوادر تعليمية واعية تمتلك مهارات إدارة الأنشطة الصفية بفاعلية، بما يعزز قيم التعاون والحوار والمناقشة، وينمّي روح تحمل المسؤولية لدى التلاميذ، ويسهم في خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة على التعلم، مؤكدة أن أنشطة توكاتسو تُعد من الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية والقيادية.

وشهد التدريب حضور مدير إدارة التدريب "غادة عبدالرؤوف"، التي أكدت أهمية أنشطة توكاتسو اليابانية في بناء شخصية التلميذ بصورة متكاملة، مشيرة إلى دورها المحوري في إكساب الطلاب مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز الانضباط الذاتي وروح المبادرة، بما يدعم أهداف العملية التعليمية الحديثة.

ومن جانبه، صرّح مصطفى سيد أبواليزيد، مسؤول أنشطة توكاتسو اليابانية بمديرية التربية والتعليم، بأن التدريب استهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال الفصل الدراسي الأول، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المدارس، وذلك بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في تحسين مستوى التطبيق العملي للأنشطة داخل الفصول الدراسية.

وأشار إلى أن التدريب شهد مشاركة المدارس الأربع القائمة، وهي مدرسة التل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، ومدرسة طوة التابعة لإدارة ببا التعليمية، ومدرسة الشهيد رقيب محمود عيد درويش، ومدرسة كمال قرني التابعة لإدارة ناصر التعليمية، في إطار خطة شاملة تستهدف توحيد المفاهيم وتحسين مستوى الأداء داخل جميع المدارس المطبقة لأنشطة توكاتسو.

وقام متابعو المدارس القائمة بوحدة المدارس المصرية اليابانية، وهم "ابتـهال كمال، أسماء طلعت، شيماء عبدالعظيم"، بتقديم تدريبات متخصصة حول سبل معالجة التحديات الميدانية وتحسين الممارسات التطبيقية لأنشطة توكاتسو، بما يضمن تحقيق أهدافها التربوية داخل المدارس، ويعزز من كفاءة المعلمين في إدارة الأنشطة الصفية وفقًا للفلسفة اليابانية.