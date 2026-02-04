وكيل صحة بني سويف يتفقد المقر المؤقت لمدرسة تمريض سمسطا بعد إحلال وتجديد المبنى القديم

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، المبنى التابع للوحدة المحلية بقرية بدهل، الذي تم تخصيصه كمقر مؤقت لمدرسة تمريض سمسطا، وذلك عقب إحلال وتجديد المقر القديم للمدرسة، بعد موافقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على نقل المدرسة إلى موقعها المؤقت لحين الانتهاء من أعمال التجديد بناء على مذكرة اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتورة رشا خليفة، مدير إدارة سمسطا الصحية، والأستاذ كامل فاروق رئيس الوحدة المحلية لقرية بدهل، والأستاذ إبراهيم غطاس سكرتير الوحدة المحلية لقرية بدهل.

واستمع وكيل الصحة خلال الجولة إلى شرح مفصل من إدارة المدرسة حول خطة تشغيل المقر المؤقت، والتسهيلات المقدمة للطلاب خلال فترة الانتقال، والتجهيزات التعليمية والطبية المتاحة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون أي معوقات.

كما تابع الدكتور هاني جميعة مدى استيفاء المقر المؤقت لكافة المعايير الصحية والسلامة، وأكد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، بما يعزز قدراتهم العملية والنظرية ويضمن تأهيل كوادر طبية مدربة تخدم المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن وزارة الصحة تواصل دعم العملية التعليمية في المدارس والمعاهد الصحية، ضمن خطة تطوير التعليم الطبي والفني بالمحافظة، بما يضمن استمرارية التدريب العملي والارتقاء بمستوى الكوادر الطبية المؤهلة، مؤكدًا أن أعمال رفع كفاءة المبنى المؤقت لمدرسة تمريض سمسطا تتم على نفقة النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بالمدرسة.

واختتم وكيل وزارة الصحة الجولة بالتأكيد على التنسيق المستمر بين مديرية الصحة، إدارة المدرسة، والمحافظة لضمان تجهيز المقر القديم وتجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية، بما يخدم الطلاب ويوفر لهم بيئة تعليمية متكاملة، مؤكدًا أن تطوير المنشآت التعليمية الصحية جزء من جهود الوزارة لتقوية المنظومة الصحية بالمحافظة.