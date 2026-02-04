قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
توك شو

برلماني: حجب جميع تطبيقات المُراهنات وملاحقة مُروجيها لحماية الشباب |فيديو

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إسراء صبري

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تتجه لحجب جميع تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر، إلى جانب مواجهة الشائعات بكافة أشكالها، موضحًا أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار سيتم إغلاقها قريبًا.
 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،  أن ملايين الشباب يستخدمون تطبيقات مراهنات غير رسمية، ما يعرضهم لخسائر مادية ونفسية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير مشروعة.
 

وأوضح أن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية النشء والأسرة المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع مشاركة نحو 17 مليون مصري في ألعاب وتطبيقات مراهنات، مؤكدًا أن أي تطبيق يتم حجبه لن يُسمح بعودته مرة أخرى.
 

واختتم بالتشديد على أن العقوبات لا تقتصر على المستخدمين فقط، بل تمتد لتشمل السماسرة والمروجين الذين يجمعون مبالغ ضخمة من وراء هذه الأنشطة، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على الشباب والمجتمع.
 

المراهنات الإلكترونية لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

