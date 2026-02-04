برلماني: حجب جميع تطبيقات المُراهنات وملاحقة مُروجيها لحماية الشباب |فيديو

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تتجه لحجب جميع تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر، إلى جانب مواجهة الشائعات بكافة أشكالها، موضحًا أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار سيتم إغلاقها قريبًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ملايين الشباب يستخدمون تطبيقات مراهنات غير رسمية، ما يعرضهم لخسائر مادية ونفسية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير مشروعة.



وأوضح أن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية النشء والأسرة المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع مشاركة نحو 17 مليون مصري في ألعاب وتطبيقات مراهنات، مؤكدًا أن أي تطبيق يتم حجبه لن يُسمح بعودته مرة أخرى.



واختتم بالتشديد على أن العقوبات لا تقتصر على المستخدمين فقط، بل تمتد لتشمل السماسرة والمروجين الذين يجمعون مبالغ ضخمة من وراء هذه الأنشطة، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على الشباب والمجتمع.

