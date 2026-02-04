السيد البدوي يصدر قرارا بعودة نائب رئيس شباب حزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارا بعودة سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد، للقيام بمهام عمله وإلغاء قرار الفصل الصادر عن رئيس الوفد السابق لمخالفة قرار الفصل اللائحي.

كما كلف البدوي سيد طه فايز بوضع خطة عمل وإعداد إدارة خاصه لخدمة الوفديين تتبع لمكتب رئيس الوفد وتقديم تقرير شهري عن أداء الإدارة.

وأكد البدوي ضرورة التواصل الدائم مع الوفديين في جميع المحافظات وحل مشاكلهم الطارئة وإعداد تقرير أسبوعي بالحالات الطارئة التي تم حلها.

وأكد سيد طه أن الوفد يشهد عهدا جديدا من الإصلاح السياسي والاقتصادي، كما أن السيد البدوي حريص على خدمة أبنائه من الوفديين ويسعى جاهدا لمشاركتهم في السراء والضراء.

كان الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أصدر قرارا حمل رقم ٢ لسنة بتاريخ اليوم ٣ فبراير ٢٠٢٦، يفتح فيه باب التظلم لمن صدر ضده قرارات فصل مخالفة للائحة النظام الأساسي.

ونص القرار فى مادتة الأولى على أن “كل من صدر ضده قرار بالفصل بالمخالفة للائحة النظام الداخلى للحزب التقدم بتظلم إلى مكتب رئيس الوفد”.

وتضمنت المادة الثانية: “ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات”.