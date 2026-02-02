قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
برلمان

السيد البدوي يصدر قرارا بإنشاء مركز الوفد للدراسات الاستراتيجية.. مستند

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد قرار رقم ( أ ) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢.

وجاء في نص القرار  " بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب. وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل إلى دعم البحث والتحليل وصنع القرار المبني على البيانات
مادة (۱) : ينشأ بموجب هذا القرار مركز الوفد للدراسات الاستراتيجية والسياسات العامة" وهي مؤسسة بحثية وفكرية تهدف إلى تحليل ودراسة التحديات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية المحلية والإقليمية وتقديم حلول واستشارات قائمة على الأدلة لصناعة القرار.

مادة (2): يتكون المركز من مجلس أمناء مستقل، ورئيساً ومديراً تنفيذياً.

مادة (3): ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وكان قد وصل الدكتور السيد البدوي شحاتة ، رئيس حزب الوفد المنتخب إلى مقر الحزب في أول ظهور له عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب، الجمعة الماضية حيث كان في إستقباله عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا وقيادات وأعضاء الوفد من المحافظات الذين إحتشدوا لتهنئته ومشاركته فرحة الفوز. 

وشهد مقر الحزب أجواءً حماسية لافتة لحظة وصول" البدوي"، مؤكدين أن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحزب، وأن قيادة الدكتور السيد البدوي ستكون نقطة إنطلاق نحو إستعادة قوة الوفد وتعزيز حضوره ودوره الوطني في المشهد السياسي المصري.

وأكد عدد من أعضاء الحزب خلال الإستقبال أن هذا الحشد يعكس حالة التلاحم بين الوفديين، مشيرين إلى أن الفوز لا يُحسب لشخص رئيس الحزب فقط، بل لحزب الوفد بأكمله، الذي يظل رمزًا للإستقرار الوطني وممارسة العمل السياسي والديمقراطي. 

كما شهدت اللحظات الأولى لوصول رئيس الوفد تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث عبّر الوفديون عن ثقتهم في قيادته وقدرته على إعادة الحزب إلى مكانته التاريخية، وتعزيز دور الوفد في القضايا الوطنية المهمة. 

وعقد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع أعضاء وقيادات الحزب، تناول خلاله ملامح المرحلة المقبلة ورؤية الحزب للفترة القادمة. 

وأكد " البدوي" خلال الإجتماع أنه لا مكان لتصفية الحسابات أو الإنتقام داخل الحزب، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الوفديين دون تفرقة.

 وأوضح أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو عودة حزب الوفد بقوة إلى المشهد السياسي وإلى الشارع المصري، بعد غياب دام نحو ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا جادًا لإعادة دور الحزب وتعزيز حضوره في الشارع السياسي المصري .

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لائحة النظام الأساسي للحزب مركز الوفد للدراسات الاستراتيجية والسياسات العامة التحديات السياسية

