إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجبهة الوطنية يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد

السيد البدوي
السيد البدوي
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

هنأ د. عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وقيادات وأعضاء الحزب الدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الهيئة الوفدية وانتخابه رئيسا لحزب الوفد، أحد أعرق الأحزاب السياسية في مصر وصاحب التاريخ الوطني الممتد في مسيرة العمل العام.

وأعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره لهذه الثقة التي تعكس مكانة د. السيد البدوي وخبرته الطويلة في العمل السياسي والحزبي، وثقة أبناء الوفد في قدرته على قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دوره الوطني وتاريخه في دعم الحياة السياسية وترسيخ التعددية الحزبية.

كما أكد الحزب أن قوة الحياة السياسية المصرية تقوم على وجود أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، وأن التعاون والتنسيق بين مختلف القوى السياسية يمثل ضرورة وطنية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعرب حزب الجبهة الوطنية عن تمنياته للدكتور السيد البدوي دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرة البناء والتنمية لصالح الشعب المصري.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

