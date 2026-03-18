محمد صلاح العزب يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لفيلم سفاح التجمع

نشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد الانتقادات التى وجهت لفيلم “سفاح التجمع” من خلال البرومو الذى عرض قبل أن يعرض الفيلم فى عيد الفطر.

اعتراضات على وجود فيلم سفاح التجمع

وقال محمد صلاح العزب : مع كامل الاحترام لكل الآراء طبعا، بس الناس اللي معترضة على وجود عمل فني عن سفاح التجمع، وبيقولوا هو ليه وإزاي وإيه الفايدة إننا نعمل فيلم عن شخصية سفاح؟!، هو ده أول فيلم في التاريخ يتعمل عن شخصية إجرامية؟ فمستغربين ومندهشين جدا؟، عمركم ما سمعتوا عن آلاف الآفلام والمسلسلات في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون والمنصات عن مجرمين؟!، ولا كل مرة هتستغربوا وتندهشوا نفس الاندهاش؟!".

وأضاف: "والكلام بتاع ما تعملوا عن شخصيات تاريخية ولا علماء ولا شخصيات مفيدة، طب ما هو برضه ده بيتعمل بشكل دوري، وغالبا ما بيلاقيش نجاح ولا رواج جماهيري، بما يعني إنكم مبتتفرجوش على الأعمال دي أصلا، وفكرة إن لما المشاهدين يشوفوا السفاح في فيلم الناس كلها هتتحول سفاحين عشان يقلدوه، ده برضه منطق غريب، ما طول الوقت الأعمال الفنية بتعرض مجرمين وقتلة وسفاحين ودكاترة وظباط ومحامين وسواقين أوبر وعادي، جمعية ودايرة، والمشاهد مش بالسذاجة إنه كل ما هيشوف شخصية هيقلدها.

تابع: "والمفاجأة إن الفن بينقل من الواقع مش بيسبقه، وفي المجمل إحنا بناخد نماذج حقيقية وإحنا اللي بنقلدها مش هم اللي بيقدونا، قليل من المنطق، حياكم الله".

واختتم: "وإن شاء الله المشروع القادم هعمل فيلم عن الدكتور مجدي يعقوب أطال الله في عمره، كل سنة وأصحاب كل الآراء طيبين وسعداء، ودمتم سالمين، سفاح التجمع".

فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته، من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.