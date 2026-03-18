حسن الرداد لصناع فيلم برشامة: ألف مبروك حبايبي النجوم

حرص الفنان حسن الرداد علي تهنئه صناع عمل فيلم برشامة ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشر حسن الرداد بوستر الفيلم و علق كاتبا:الف مبروك اخويا و حبيبي هشام ماجد و کل حبايبي النجوم اللي في الفيلم و كل صناع العمل الف الف مبروك.

واحتفل أبطال فيلم «برشامة»، قبل إطلاقه في جميع دور العرض يوم الخميس 19 مارس، بالفيلم الكوميدي «برشامة».

فيلم «برشامة» بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

وقد احتفل بالعرض الأول لفيلم «برشامة» أبطال العمل، بالإضافة إلى المخرج خالد دياب والمؤلفين أحمد الزغبي وشيرين دياب، وشهد العرض الخاص حضور العديد من النجوم والشخصيات العامة.

وتدور أحداث فيلم «برشامة» في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم «برشامة» من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير».