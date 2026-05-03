إعلامي يكشف: انقسام داخل الأهلي بسبب توروب بعد حسم القمة | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد جمال، عن انقسام داخل إدارة النادي الأهلي، بسبب خليفة الدنماركي ييس توروب، في مقعد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد جمال في تصريحات خلال برنامج "مودرن سبورت": "الأهلي حاليا بيشتغل في الغرف المغلقة فيما يتعلق بملف المدرب، وهذا الأمر لا يتعلق بالنتائج، والنادي الأهلي مدرسته الكلاسيكية دائما هي التعاقد مع مدير فني أجنبي، لكن المفاجأة أن هناك بعض الأصوات داخل الإدارة وأسرة كرة القدم ترغب في مدرب مصري".

وأضاف: "هذه الأصوات ترى أن نجاح تجربة عماد النحاس، ونجاح الثنائي علي ماهر وحسام البدري، خلال الفترة الأخيرة، يدعو إلى ضرورة منح المدرب المصري فرصة في الموسم الجديد".

وكان الأهلي قد حسم القمة 132 أمام الزمالك لصالحه، بعد الفوز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالبطولة.