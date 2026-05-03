إيران تفرض قيودًا جديدة على السفن في مضيق هرمز: لا للسفن الإسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن إيران ستصدر قانونًا يقيد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

في التفاصيل، أفادت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية الرسمية بأن البرلمان الإيراني على وشك الموافقة على قانون يفرض قيودًا على السفن المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز.

نقلت قناة "برس تي في" عن نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد قوله إنه بموجب الخطة المقترحة المكونة من 12 بندًا، لن يُسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور مطلقًا. وستُلزم السفن القادمة من "دول معادية" - في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة - بدفع تعويضات حرب للحصول على تصريح قبل عبور الممر المائي.