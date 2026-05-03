قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسيني أبو قمر: المصري يحتاج ملعبًا خاصًا وتحديات كبيرة تواجه الفريق

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
علا محمد

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن تولي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق كان له تأثير إيجابي على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بصمات المدير الفني ظهرت سريعًا داخل الفريق.

وأضاف أبو قمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستاد المحور"، أن المصري يدخل مواجهة الأهلي المقبلة بشعار الفوز، من أجل التواجد في مراكز متقدمة بجدول الدوري، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الشخصية والإمكانيات التي تؤهله لتحقيق ذلك.

وأوضح أن عقد عماد النحاس مع المصري يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار مرحلة انتقالية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي، رئيس النادي، لدعم الفريق على كافة المستويات.

وأشار إلى أن النادي ينفق ما يقرب من 83 مليون جنيه سنويًا على صفقات الانتقالات، مؤكدًا أن الفريق في حاجة ماسة لخوض مبارياته على ملعبه في بورسعيد، خاصة في ظل التحديات الحالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استاد المصري البورسعيدي يحتاج إلى نحو 400 مليون جنيه لاستكمال أعمال الإنشاء، لافتًا إلى أن كامل أبو علي شدد على صعوبة استمراره في قيادة النادي دون وجود ملعب خاص بالفريق.

الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق ستاد المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

اشحن عداد الكهرباء من الشركة.. لهذا السبب

الدكتور عمرو الليثي

عمرو الليثي: على الاعلام تعزيز دوره في بناء الوعي المجتمعي والتمييز بين الحقيقة والتضليل

مؤتمر “القانون والطاقة”

الصليب الأحمر : استهداف البنية التحتية للطاقة في النزاعات يهدد حياة المدنيين

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد