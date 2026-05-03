تحذيرات للسائقين.. عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد وانخفاض في الرؤية

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم، لموجة من الطقس السيئ تمثلت في عاصفة ترابية شديدة ضربت مختلف مراكز المحافظة، مصحوبة برياح محملة بالأتربة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة تداعيات الحالة الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

ونبهت محافظة الوادي الجديدعلى السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية مثل (الخارجة – أسيوط) و(الداخلة – الفرافرة)، وطريق تنيدة منفلوط وطريق الفرافرة ديروط، نظرًا لتقلبات الطقس وانخفاض الرؤية، مع الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور.

كما شددت المحافظة على المواطنين بضرورة تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح، وغلق النوافذ بإحكام، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأتربة، خاصة لمرضى الصدر والحساسية