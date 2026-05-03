مواجهة حاسمة في الليجا بين ريال مدريد وإسبانيول .. اليوم

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب كورنيلا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة للفريق الملكي في سباق المنافسة على اللقب.

صراع النقاط وموقف الفريقين

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة. وعلى الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الليجا لتحسين موقعه في الجدول.

برشلونة يقترب من اللقب

تشهد المنافسة على اللقب تفوقًا واضحًا لصالح برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بعد فوزه الأخير على أوساسونا بنتيجة 2-1. ويعني ذلك أن أي تعثر لريال مدريد في مباراة اليوم، سواء بالخسارة أو التعادل، قد يمنح برشلونة رسميًا لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمجريات اللقاء.

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، التي تنقل أحداث الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا