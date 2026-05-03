التأمينات والمعاشات على طاولة المناقشات .. مجلس النواب يستأنف عقد جلساته غدًا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة، في مقدمتها مشروع قانون التأمينات والمعاشات، إلى جانب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

ومن المُقرّر أن يناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات، في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

كما يتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة تقارير اللجنة المختصة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة، والذي يعكس الأداء المالي للدولة خلال العام المالي المنقضي، ومدى الالتزام بالمخصصات والتقديرات التي أقرها المجلس مسبقًا.