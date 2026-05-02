هبوط أرضي مفاجىء بشوارع قطور ومحافظ الغربية يوجه لتأمين أرواح وحياة المواطنين..صور

تابعت المحاسبة أماني أيوب رئيس مركز ومدينة قطور اليوم مراحل وقوع هبوط ارضي مفاجىء بشوارع قرية كفر ابو جندي سعيا في تأمين حياة المارة من المواطنين .

تحرك تنفيذي عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الهبوط الأرضي .



كما شكلت لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة الهبوط الأرضي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تأمين المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة، مع البدء الفوري في أعمال الإصلاح والمعالجة.

تفاصيل الهبوط الأرضي

وجاء ذلك إستجابة فورية من اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود هبوط أرضي بإحدى المناطق بقرية كفر أبو جندي سعيا في تأمين ارواح وحياة المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

في المقابل أكدت "أيوب" رئيس مركز ومدينة قطور أن الجهاز التنفيذي يتعامل بكل جدية وسرعة مع ما يتم رصده أو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الحرص الدائم على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم، مشددة على استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من اعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله خلال الفترة المقبلة.