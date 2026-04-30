مجلس جامعة طنطا يوافق على صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر إبريل 2026، صرف مكافأة اجاده بقيمة 3500 لأعضاء هيئة التدريس، و2500 جنيه للهيئة المعاونة، و2500 جنيه للعاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية المتواجدين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 20 يوم بحد أقصى "1500" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

أكد الدكتور محمد حسين، أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلها منتسبو الجامعة خلال العام الدراسي، وتثميناً للدور الحيوي الذي يلعبونه في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والطبية بالجامعة، مشيراً إلى أن هذه المكافأة تعد بمثابة حافز تشجيعي للأطقم الأكاديمية والإدارية والطبية والأمنية، خاصةً مع تكثيف العمل حالياً لإنهاء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكل دقة وانضباط، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم حقوق أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وجودة الأداء.