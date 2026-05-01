في عيدهم.. السيد قنديل: العمال شركاء النجاح والتنمية

تقدَّم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بخالص التهنئة إلى عمال مصر، جميع العاملين بجامعة العاصمة، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة في دعم مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس الجامعة أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بدورهم الوطني في مختلف القطاعات، وحرصهم الدائم على الإتقان والعمل بروح الفريق، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مكانة الدولة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لجميع العاملين، مع دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء داخل الجامعة.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالدعاء بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار، تحت قيادة حكيمة تسعى دائمًا لتحقيق تطلعات الشعب المصري.