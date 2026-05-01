بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها

بعد ثلاثة عقود من الغموض والتكهنات، تعود الأميرة الراحلة ديانا إلى صدارة المشهد العالمي، ولكن هذه المرة بصوتها الشخصي.

تسجيلات صوتية نادرة، ظلت طي الكتمان منذ أوائل التسعينيات، تستعد الآن للخروج إلى العلن عبر سلسلة وثائقية جديدة، في خطوة يُتوقع أن تعيد تشكيل الصورة الذهنية عن واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ الحديث. هذه العودة ليست مجرد استعادة لذكريات، بل محاولة لإعادة سرد القصة من وجهة نظرها، بعيدًا عن الروايات الرسمية والتغطيات الإعلامية التقليدية.

“ديانا: الحقيقة غير المسموعة”

تحمل السلسلة الوثائقية المرتقبة عنوان “ديانا: الحقيقة غير المسموعة”، ويتكون العمل من ثلاث حلقات، تستند إلى 5 خمس ساعات من التسجيلات الصوتية الخاصة بالأميرة، والتي لم يُنشر منها سابقًا سوى أجزاء محدودة لا تتجاوز ساعة واحدة.

ومن المقرر عرض السلسلة في أغسطس 2027، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لوفاة ديانا، في حدث إعلامي ضخم يتوقع أن يجذب اهتمامًا عالميًا واسعًا، نظرًا لما تحمله هذه التسجيلات من محتوى صادم.

تسجيلات سرية من قلب قصر كنسينغتون

تعود أصول هذه التسجيلات إلى عام 1991، حين قام الطبيب والصديق المقرب للأميرة، جيمس كولثيرست، بتسجيل سلسلة من الجلسات الصوتية معها داخل قصر كنسينغتون. لم تكن هذه الجلسات مجرد أحاديث عابرة، بل وثائق شخصية صريحة، تحدثت فيها ديانا بحرية عن تفاصيل حياتها الخاصة ومعاناتها داخل العائلة الملكية.

وحسب ما كُشف لاحقًا، تم تهريب هذه الأشرطة بطريقة سرية من القصر، حيث نقلها كولثيرست إلى الكاتب البريطاني أندرو مورتون، الذي استخدمها كأساس لكتابه الشهير ديانا: قصتها الحقيقية، الذي أحدث ضجة عالمية عند صدوره في التسعينيات.

من كتاب مثير للجدل إلى وثائقي كاشف

ورغم أن كتاب أندرو مورتون كشف بالفعل العديد من أسرار حياة ديانا، فإن الجمهور لم يكن على دراية كاملة بحجم المادة الأصلية التي استند إليها. وعلى مدار 30 عامًا، بقيت معظم هذه التسجيلات بعيدة عن الأضواء، إلى أن نجحت شركة الإنتاج في الحصول على حق الوصول الكامل إليها، بالتعاون مع مورتون وكولثيرست.

الوثائق الجديد لا تهدف فقط إلى إعادة عرض هذه التسجيلات، بل إلى وضعها في سياقها التاريخي، مع تقديم شهادات حصرية من المشاركين في صناعة القصة، مما يمنح المشاهد رؤية أعمق وأكثر توازنًا للأحداث.



شهادات حصرية تكشف الكواليس

يضم العمل مجموعة من الشخصيات التي كانت قريبة من حياة الأميرة أو شاركت في توثيق قصتها، من بينهم الكاتب أندرو مورتون، والطبيب جيمس كولثيرست، والناشر مايكل أو’مارا، الذين يستعرضون كواليس إعداد الكتاب والتحديات التي واجهوها.

ويشارك عدد من المقربين من ديانا، مثل زميلتها في المدرسة ديليسا نيدهام، ومصفف شعرها سام ماكنايت، إضافة إلى الراقص واين سليب، والحارس الشخصي السابق كين وارف، إلى جانب شخصيات إعلامية مثل ريتشارد كاي.

ماذا تقول ديانا في تسجيلاتها؟

تكشف التسجيلات جوانب عميقة من حياة الأميرة، حيث تتحدث بصراحة عن تجربتها داخل العائلة الملكية البريطانية، وعن الضغوط النفسية والإعلامية التي واجهتها. كما تتطرق إلى علاقتها بزوجها آنذاك الملك تشارلز الثالث، وتوقعاتها لمستقبله مع الملكة كاميلا، في رؤية اعتبرها البعض استشرافًا لما حدث لاحقًا.

ولا تخلو التسجيلات من حديثها عن أبنائها، الأمير ويليام والأمير هاري، إضافة إلى معاناتها الشخصية، بما في ذلك صراعها مع اضطرابات الأكل والضغوط العاطفية التي عاشتها في ظل حياة ملكية شديدة التعقيد.

صورة مختلفة.. ديانا كما لم تُروَ من قبل

بحسب الشركة المنتجة، فإن الهدف من السلسلة ليس تقديم ديانا كضحية، بل كإنسانة قوية وواعية، كانت تحاول إعادة تعريف دورها داخل مؤسسة ملكية صارمة. وتُظهر التسجيلات، بحسب وصفهم، امرأة شابة تتمتع بذكاء عاطفي وروح مرحة، قادرة على مواجهة التحديات بعزيمة، رغم كل ما كانت تعانيه خلف الأبواب المغلقة.

وتسلط الضوء على أحلامها بمستقبل مختلف، كانت تتمنى فيه أن تنفصل عن القيود الملكية وتعيش حياة أكثر استقلالًا، في تصور يبدو اليوم أقرب إلى النبوءة.

حادث مأساوي أنهى الحكاية

في 31 أغسطس 1997، انتهت حياة الأميرة بشكل مأساوي في حادث سيارة داخل نفق بونت دي ألما في باريس، أثناء محاولتها الهروب من ملاحقة المصورين. كانت برفقتها صديقها دودي الفايد، الذي توفي على الفور، بينما نُقلت ديانا إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها بعد ساعات قليلة.

هذا الحدث الصادم هز العالم بأسره، وحوّل ديانا إلى رمز إنساني خالد، تتجاوز قصته حدود الزمن والجغرافيا.

حدث إعلامي مرتقب يعيد تشكيل الوعي العام

مع اقتراب عرض السلسلة في 2027، تتجه الأنظار إلى هذا العمل الذي قد يعيد فهم الجمهور لقصة ديانا، ليس فقط كشخصية ملكية، بل كإنسانة عاشت صراعًا معقدًا بين الواجب والرغبة، وبين الصورة العامة والحقيقة الخاصة.



في الختام، لا تمثل هذه التسجيلات مجرد مادة أرشيفية، بل شهادة نادرة، تعيد للأميرة ديانا حقها في رواية قصتها بصوتها.