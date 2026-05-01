الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
أحمد العيسوي

بعد ثلاثة عقود من الغموض والتكهنات، تعود الأميرة الراحلة ديانا إلى صدارة المشهد العالمي، ولكن هذه المرة بصوتها الشخصي.

 تسجيلات صوتية نادرة، ظلت طي الكتمان منذ أوائل التسعينيات، تستعد الآن للخروج إلى العلن عبر سلسلة وثائقية جديدة، في خطوة يُتوقع أن تعيد تشكيل الصورة الذهنية عن واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ الحديث. هذه العودة ليست مجرد استعادة لذكريات، بل محاولة لإعادة سرد القصة من وجهة نظرها، بعيدًا عن الروايات الرسمية والتغطيات الإعلامية التقليدية.

“ديانا: الحقيقة غير المسموعة”
تحمل السلسلة الوثائقية المرتقبة عنوان “ديانا: الحقيقة غير المسموعة”، ويتكون العمل من ثلاث حلقات، تستند إلى 5 خمس ساعات من التسجيلات الصوتية الخاصة بالأميرة، والتي لم يُنشر منها سابقًا سوى أجزاء محدودة لا تتجاوز ساعة واحدة.

ومن المقرر عرض السلسلة في أغسطس 2027، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لوفاة ديانا، في حدث إعلامي ضخم يتوقع أن يجذب اهتمامًا عالميًا واسعًا، نظرًا لما تحمله هذه التسجيلات من محتوى صادم.

تسجيلات سرية من قلب قصر كنسينغتون
تعود أصول هذه التسجيلات إلى عام 1991، حين قام الطبيب والصديق المقرب للأميرة، جيمس كولثيرست، بتسجيل سلسلة من الجلسات الصوتية معها داخل قصر كنسينغتون. لم تكن هذه الجلسات مجرد أحاديث عابرة، بل وثائق شخصية صريحة، تحدثت فيها ديانا بحرية عن تفاصيل حياتها الخاصة ومعاناتها داخل العائلة الملكية.

وحسب ما كُشف لاحقًا، تم تهريب هذه الأشرطة بطريقة سرية من القصر، حيث نقلها كولثيرست إلى الكاتب البريطاني أندرو مورتون، الذي استخدمها كأساس لكتابه الشهير ديانا: قصتها الحقيقية، الذي أحدث ضجة عالمية عند صدوره في التسعينيات.

من كتاب مثير للجدل إلى وثائقي كاشف
ورغم أن كتاب أندرو مورتون كشف بالفعل العديد من أسرار حياة ديانا، فإن الجمهور لم يكن على دراية كاملة بحجم المادة الأصلية التي استند إليها. وعلى مدار 30 عامًا، بقيت معظم هذه التسجيلات بعيدة عن الأضواء، إلى أن نجحت شركة الإنتاج في الحصول على حق الوصول الكامل إليها، بالتعاون مع مورتون وكولثيرست.

الوثائق الجديد لا تهدف فقط إلى إعادة عرض هذه التسجيلات، بل إلى وضعها في سياقها التاريخي، مع تقديم شهادات حصرية من المشاركين في صناعة القصة، مما يمنح المشاهد رؤية أعمق وأكثر توازنًا للأحداث.
 

الأميرة ديانا

شهادات حصرية تكشف الكواليس
يضم العمل مجموعة من الشخصيات التي كانت قريبة من حياة الأميرة أو شاركت في توثيق قصتها، من بينهم الكاتب أندرو مورتون، والطبيب جيمس كولثيرست، والناشر مايكل أو’مارا، الذين يستعرضون كواليس إعداد الكتاب والتحديات التي واجهوها.

ويشارك عدد من المقربين من ديانا، مثل زميلتها في المدرسة ديليسا نيدهام، ومصفف شعرها سام ماكنايت، إضافة إلى الراقص واين سليب، والحارس الشخصي السابق كين وارف، إلى جانب شخصيات إعلامية مثل ريتشارد كاي.

ماذا تقول ديانا في تسجيلاتها؟
تكشف التسجيلات جوانب عميقة من حياة الأميرة، حيث تتحدث بصراحة عن تجربتها داخل العائلة الملكية البريطانية، وعن الضغوط النفسية والإعلامية التي واجهتها. كما تتطرق إلى علاقتها بزوجها آنذاك الملك تشارلز الثالث، وتوقعاتها لمستقبله مع الملكة كاميلا، في رؤية اعتبرها البعض استشرافًا لما حدث لاحقًا.

ولا تخلو التسجيلات من حديثها عن أبنائها، الأمير ويليام والأمير هاري، إضافة إلى معاناتها الشخصية، بما في ذلك صراعها مع اضطرابات الأكل والضغوط العاطفية التي عاشتها في ظل حياة ملكية شديدة التعقيد. 

الأميرة ديانا

صورة مختلفة.. ديانا كما لم تُروَ من قبل
بحسب الشركة المنتجة، فإن الهدف من السلسلة ليس تقديم ديانا كضحية، بل كإنسانة قوية وواعية، كانت تحاول إعادة تعريف دورها داخل مؤسسة ملكية صارمة. وتُظهر التسجيلات، بحسب وصفهم، امرأة شابة تتمتع بذكاء عاطفي وروح مرحة، قادرة على مواجهة التحديات بعزيمة، رغم كل ما كانت تعانيه خلف الأبواب المغلقة.

وتسلط الضوء على أحلامها بمستقبل مختلف، كانت تتمنى فيه أن تنفصل عن القيود الملكية وتعيش حياة أكثر استقلالًا، في تصور يبدو اليوم أقرب إلى النبوءة.

حادث مأساوي أنهى الحكاية
في 31 أغسطس 1997، انتهت حياة الأميرة بشكل مأساوي في حادث سيارة داخل نفق بونت دي ألما في باريس، أثناء محاولتها الهروب من ملاحقة المصورين. كانت برفقتها صديقها دودي الفايد، الذي توفي على الفور، بينما نُقلت ديانا إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها بعد ساعات قليلة.

هذا الحدث الصادم هز العالم بأسره، وحوّل ديانا إلى رمز إنساني خالد، تتجاوز قصته حدود الزمن والجغرافيا.

حدث إعلامي مرتقب يعيد تشكيل الوعي العام
مع اقتراب عرض السلسلة في 2027، تتجه الأنظار إلى هذا العمل الذي قد يعيد فهم الجمهور لقصة ديانا، ليس فقط كشخصية ملكية، بل كإنسانة عاشت صراعًا معقدًا بين الواجب والرغبة، وبين الصورة العامة والحقيقة الخاصة.


في الختام، لا تمثل هذه التسجيلات مجرد مادة أرشيفية، بل شهادة نادرة، تعيد للأميرة ديانا حقها في رواية قصتها بصوتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد