الملك تشارلز: لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية

وجه الملك تشارلز الثالث مزحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على تصريحاته السابقة بشأن الحرب العالمية الثانية.

وقال الملك مازحا: «لقد ذكرتم مؤخرا أنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتحدث الألمانية اليوم، فهل لي أن أجرؤ على القول إنه لولا وجودنا، لربما كنتم أنتم تتحدثون الفرنسية؟».

وجاءت هذه المزحة في إطار أجواء ودية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن، والتي تستمر عدة أيام وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الأمريكية نقاشات سياسية ودبلوماسية، وسط تأكيدات من الجانبين على قوة “العلاقة الخاصة” بين لندن وواشنطن، واستمرار التعاون التاريخي بينهما.