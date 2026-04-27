مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة
زميل ينهي حياة ابن بلدته في الغربة بسبب شماعة.. ما القصة؟
المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو
%15.. موعد التطبيق لزيادة الإيجار القديم
المالية للمستثمرين الدوليين: اقتصادنا متماسك ونتعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية
تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس
دفاع المجنى عليه فى واقعة ارتداء الملابس النسائية: المتهمون قتلوه معنويا
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي
القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو
الرئيس اللبناني: الخيانة يرتكبها من يجر بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية
معايشة في تشيلسي.. ماذا قال هاني شكري عضو الزمالك في مؤتمر الرعاة؟
أخبار العالم

تقرير: زيارة الملك تشارلز إلى واشنطن محاولة لإعادة ترميم العلاقات البريطانية الأمريكية وسط توترات سياسية

فرناس حفظي

يشير تقرير لشبكة NBC إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار محاولة لإعادة ترميم ما يُعرف بـ"العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات توترات سياسية ملحوظة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب.


ويوضح التقرير أن الزيارة تحمل طابعا دبلوماسيا حساسا، إذ تأتي بعد سلسلة من الخلافات بين الجانبين حول قضايا دولية مثل سياسات الناتو، وبعض الملفات المرتبطة بالأقاليم البريطانية في الخارج، وهو ما يجعل مهمة الملك أكثر تعقيدا.


كما يشير إلى أن العائلة المالكة البريطانية تحرص تقليديا على الابتعاد عن السياسة، إلا أن طبيعة هذه الزيارة تضع الملك في موقع دبلوماسي غير مباشر يهدف إلى تهدئة التوترات وتعزيز التعاون بين البلدين.


ويضيف التقرير أن الزيارة تتضمن لقاءات رفيعة المستوى، من بينها استقبال رسمي في البيت الأبيض، وحضور فعاليات رمزية في عدة مدن أمريكية، في محاولة لإبراز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.


ويختتم التقرير بأن نجاح الزيارة يعتمد على قدرة الملك تشارلز على تحقيق توازن دقيق بين البروتوكول الملكي والدور الدبلوماسي، في واحدة من أكثر العلاقات الدولية حساسية في المرحلة الحالية.

