تقرير: زيارة الملك تشارلز إلى واشنطن محاولة لإعادة ترميم العلاقات البريطانية الأمريكية وسط توترات سياسية

يشير تقرير لشبكة NBC إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار محاولة لإعادة ترميم ما يُعرف بـ"العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات توترات سياسية ملحوظة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب.



ويوضح التقرير أن الزيارة تحمل طابعا دبلوماسيا حساسا، إذ تأتي بعد سلسلة من الخلافات بين الجانبين حول قضايا دولية مثل سياسات الناتو، وبعض الملفات المرتبطة بالأقاليم البريطانية في الخارج، وهو ما يجعل مهمة الملك أكثر تعقيدا.



كما يشير إلى أن العائلة المالكة البريطانية تحرص تقليديا على الابتعاد عن السياسة، إلا أن طبيعة هذه الزيارة تضع الملك في موقع دبلوماسي غير مباشر يهدف إلى تهدئة التوترات وتعزيز التعاون بين البلدين.



ويضيف التقرير أن الزيارة تتضمن لقاءات رفيعة المستوى، من بينها استقبال رسمي في البيت الأبيض، وحضور فعاليات رمزية في عدة مدن أمريكية، في محاولة لإبراز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



ويختتم التقرير بأن نجاح الزيارة يعتمد على قدرة الملك تشارلز على تحقيق توازن دقيق بين البروتوكول الملكي والدور الدبلوماسي، في واحدة من أكثر العلاقات الدولية حساسية في المرحلة الحالية.