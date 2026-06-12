روسيا تعلن إسقاط 185 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، خلال 12 ساعة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت المسيرات خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء (بتوقيت موسكو)، فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك ونوفجورود وأوريول وريازان وسمولينسك وتفير وتولا ومنطقة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر آزوف.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الاعتراض والتدمير نُفذت بواسطة وحدات الدفاع الجوي المكلفة بحماية الأجواء الروسية.