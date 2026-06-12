مصر: يجب اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الجمعة 12 يونيو، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معربا عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة الحقيقية؛ من أجل إنهاء الحرب، ودعم الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، جرى تواصل بين الوزير عبد العاطي وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أطلع الوزير الإيراني، نظيره المصري، على آخر مستجدات المفاوضات الجارية.

ومن جهته، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التوتر، وإنهاء الحرب، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.