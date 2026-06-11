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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً يوم الخميس ١١ يونيو مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل ومناقشة مختلف الجوانب الإدارية والموضوعية بالقطاع وتعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، شارك في الاجتماع قيادات الوزارة المعنيين بملف التعاون الدولي والشئون الاقتصادية.


أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الإدارات والقطاعات، والعمل على تطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولي لرفع كفاءة وفعالية التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم دور الوزارة في خدمة أولويات الدولة التنموية، مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية. 


وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتفعيل وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه بالخارج، ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم فى بناء شراكات اقتصادية مستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.


وقد أجرى الوزير عبد العاطى حواراً مفتوحاً مع العاملين بقطاع التعاون الدولي، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم، ووجه بمواصلة تطوير منظومة العمل ومعالجة أي تحديات قد تؤثر عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية المنشودة خلال المرحلة المقبلة.


كما حرص وزير الخارجية عقب الاجتماع، بعقد لقاء مع مديري الوحدات المختلفة بقطاع التعاون الدولي للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء بالقطاع، مؤكداً الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في دعم جهود الدولة لحشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي قطاع التعاون الدولي مجتمع الأعمال المصري حركة التجارة والاستثمار

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