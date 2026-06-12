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في اتصال هاتفي مع نظيره القطري.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن دول الخليج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في اتصال هاتفي مع نظيره القطري.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن دول الخليج

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري
فرناس حفظي

جري اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم الجمعة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.

ويأتي الاتصال في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى القاهرة، والتي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

تناول الاتصال مستجدات الأزمة الإيرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الأخيرة اتصالًا بالأزمة فى ايران، حيث رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، معرباً عن التطلع إلى استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. 

كما تناول الاتصال الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث اكد وزير الخارجية على رفض مصر لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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