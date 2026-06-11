وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اليوم الخميس 11 يونيو، المستشارة سارة الشورى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى.

فى مستهل اللقاء، قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمستشارة سارة الشورى بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، مؤكداً الحرص على تقديم الدعم والمساندة لها خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى تحقيق تحقيق أهداف المنظمة. كما نوه بالاهتمام المستمر بدعم وتعزيز عمل المنظمة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورها في النهوض بأوضاع المرأة في العالم الإسلامي.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للعمل المشترك مع المنظمة للترويج للتجارب الرائدة والناجحة في مجال تعزيز أوضاع المرأة وصون حقوقها، فضلاً عن الارتقاء بأداء المنظمة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على وضع تصور شامل للنهوض بأداء المنظمة ودفع أجندتها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نقلة نوعية في أنشطتها وبرامجها، ويشكل حافزاً لانضمام أعضاء جدد.

كما أكد أهمية تنويع الشراكات والتعاون مع المنظمات الإقليمية والأممية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.