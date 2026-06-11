وزير الخارجية يبحث تعزيز التجارة البينية الأفريقية مع سكرتير الاتفاقية القارية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و وامكيلي ميني، سكرتير عام إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، يوم الخميس ١١ يونيو، حيث تناول الإتصال سبل دعم جهود التكامل الاقتصادي والتجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها أحد أهم المشروعات التكاملية للقارة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى ما تتيحه الإتفاقية من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتبادل التجاري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، والبناء على الدور المصري الداعم لمسار التكامل الاقتصادي، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في دعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلاً عن برامج التدريب وبناء القدرات التي تتيحها مصر للأشقاء الأفارقة بما يسهم في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد السكرتير العام بالدور المصري النشط في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة، مثمناً ما تقدمه مصر من مساهمات لدفع تنفيذ الاتفاقية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، مؤكداً التطلع لمواصلة التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والازدهار للدول الأعضاء.