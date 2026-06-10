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وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال عبد العاطي: "نعمل ليلاً ونهاراً من أجل التوصل الى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؛ لوضع حد للحرب، وألا يكون لها امتدادات داخل المنطقة، وحتى يتم تأكيد المبدأ المستقر فى القانون الدولى والمتعلق بحرية الملاحة والرفض الكامل لان تعرقل أية دولة أيا كانت حرية الملاحة الدولية".

جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ مع نظيره الأريتري عثمان صالح - حول مخاوف امتداد الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبشكل آخر الى منطقة القرن الإفريقي بالتوازي مع وجود أطماع تراود أطرافا اقليمية ودولية غير مشاطئة فى البلدان المشاطئة للبحر الأحمر، وكيف ترى مصر سبل تحقيق الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة.

وقال إنه فيما يتعلق باحتمالات امتداد الصراع الحالى بمضيق هرمز وارتباطاً بالملف الإيراني إلى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، فإن مصر تعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية والدول الاقليمية المعنية والشقيقة المشاطئة للبحر الأحمر بما فى ذلك اريتريا والسودان والاردن والصومال واليمن للتأكيد على اهمية توفير الأمن والاستقرار فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأضاف "نعمل أيضاً على معالجة جذور المشاكل بالمنطقة؛ خاصة الوضع فى اليمن والعمل على إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن؛ وبما يؤدى إلى إنهاء الوضع الحالي باليمن والذى يؤثر على الأمن والإستقرار بالمنطقة".

وبخصوص إمكانية دراسة افكار خاصة بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الاحمر على غرار الاتحاد من أجل المتوسط.. أكد الوزير أنه يتم التركيز حالياً على تفعيل مجلس الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وهناك تنسيق يومى مستمر مع الأشقاء بالسعودية والدول المشاطئة حتى يتم تفعيله فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن المجلس هو الآلية الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الولايات المتحدة إيران

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