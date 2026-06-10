وزير الخارجية اللبناني: سلاح حزب الله لم يعد مبررا

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن لبنان يمر بظروف وصفها بالبالغة الصعوبة نتيجة حرب قال إنها فرضت عليه لخدمة أجندات خارجية.

وأوضح رجي، عبر منشور على منصة "إكس"، أن المفاوضات الجارية تدار حصراً من قبل الدولة اللبنانية وبما يخدم مصالحها، مشدداً على أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة.

وفي رده على أسئلة النواب الفرنسيين، اعتبر أن سلاح حزب الله “فقد مبرراته”، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة اللبنانية ماضية في سياسة حصر السلاح بيدها وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها.