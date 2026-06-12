طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة.. وصفة المطاعم بخطوات سهلة في المنزل

يُعد الحواوشي المفتوح بالجبنة من الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين عشاق الأكلات السريعة والمخبوزات الشرقية، إذ يجمع بين مذاق اللحم المتبل والجبن الذائب مع الخبز البلدي المقرمش.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة تحضير الحواوشي المفتوح بالجبنة على طريقة المطاعم، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

مكونات الحواوشي المفتوح بالجبنة:

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهن متوسطة.

2 بصلة مفرومة ناعم.

حبة طماطم مفرومة.

فلفل أخضر رومي مفروم.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

بهارات لحمة أو خلطة حواوشي.

خبز بلدي.

خليط جبن مبشور (موتزاريلا وشيدر ).

زيت أو سمنة للدهن.

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة:

ـ في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر جيدًا، ثم تُضاف التوابل والبهارات وتُعجن المكونات حتى تتجانس تمامًا.



ـ بعد ذلك يُفتح الخبز البلدي، وتُفرد طبقة متساوية من خليط اللحم داخله أو على نصف الرغيف في حالة الحواوشي المفتوح.



ـ ثم يُوضع في طاسة ساخنة على نار متوسطة حاى ينضج اللحم.



ـ ثم تُضاف كمية مناسبة من الجبن المبشور على اللحم، ونغطيه بالجزء الثاني من الخبز، ونقوم بقلبه في الطاسة على الوجه الأخر حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ويصبح مقرمشًا.

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

نصائح لنجاح الحواوشي المفتوح

ـ استخدام لحم مفروم يحتوي على نسبة دهن بسيطة يمنح الحواوشي مذاقًا أفضل.



ـ يمكن إضافة جبنة موتزاريلا للحصول على قوام مطاطي شهي.



ـ يفضل تسوية الحواوشي على نار متوسطة لضمان نضج اللحم دون احتراق الخبز.



ـ يُقدم الحواوشي المفتوح بالجبنة ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو الطحينة، ليكون وجبة متكاملة تناسب الغداء أو العشاء.