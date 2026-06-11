مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

يعد الكشري من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لاستخدام أكثر من حلة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة "كشري الحلة الواحدة" التي توفر الوقت والمجهود، مع الحفاظ على النكهة الأصلية للكشري وقوام مثالي لكل المكونات.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

مقادير كشري الحلة الواحدة:

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى.

كوب عدس بجبة منقوع في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.

كوب ونصف مكرونة مشكلة.

كوب شعرية.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

زيت تحمير البصل.

ملح وكمون وكزبرة جافة.

ماء مغلي للتسوية.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

طريقة تحضير الكشري المصري:

ـ تحضير البصل المقرمش: للحصول على بصل ذهبي مقرمش، يتم خلط شرائح البصل الرفيعة مع ملعقة كبيرة من النشا ورشة ملح، ثم تقلى في زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبي، مع الاحتفاظ بزيت التحمير لاستخدامه في باقي الوصفة.

ـ لعمل الكشري: في حلة كبيرة، يضاف جزء من زيت البصل ثم تحمر الشعرية حتى تكتسب لوناً ذهبياً. بعد ذلك يضاف الأرز المصري.

ـ يضاف العدس المصفى مع الملح والكمون والكزبرة، ثم تضاف المكرونة وتقلب لمدة دقيقتين.

ـ يصب الماء المغلي بحيث يغطي الخليط بارتفاع بسيط، وتترك الحلة على نار مرتفعة حتى يتشرب الخليط الماء، ثم تخفض النار تماماً وتغطى الحلة حتى تنضج المكونات بالكامل.

ـ لعمل صلصة الكشري: في قدر على النار، يشوح الثوم في ملعقتين من زيت البصل، ثم يضاف الخل وعصير الطماطم وصلصة الطماطم مع الملح والكمون والكزبرة، وتترك الصلصة حتى تتسبك وتصبح كثيفة.

ـ لعمل دقة الكشري: تخلط مكونات الدقة على البارد، وتشمل الثوم المفروم والخل وعصير الليمون والماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل الحار حسب الرغبة.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

سر نجاح كشري الحلة الواحدة

تعتمد هذه الوصفة على استخدام كمية الماء المناسبة وعدم زيادة التقليب أثناء التسوية، ما يضمن نضج الأرز والعدس والمكرونة معاً دون أن تتعجن المكونات، لتحصلي في النهاية على طبق كشري شهي بطعم يشبه أشهر محلات الكشري.