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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه الطبيعية .. مثلجات صيفية مُنعشة للأطفال والكبار

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبحث الكثير من الأسر عن وصفات باردة ومنعشة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة للأطفال.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل اللوليتا بالفواكه الطبيعية، وهي من أشهر المثلجات المنزلية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

مكونات اللوليتا بالفواكة:

فواكه طازجة متنوعة حسب الرغبة، مثل الفراولة والتفاح والكيوي والعنب والكنتالوب.

شربات محضر من السكر والماء مع عصرة ليمون.

أكياس اللوليتا أو قوالب الأيس كريم.

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه:

ـ لتجهيز الفواكه: تُغسل الفواكه جيدًا ثم تُقطع إلى قطع مناسبة قبل وضعها في العصارة أو الخلاط للحصول على عصير ناعم ومتجانس.

ـ لإضافة الشربات: يُضاف إلى كل نوع من عصير الفاكهة نحو ربع كوب من الشربات المحضر مسبقًا من السكر والماء وعصير الليمون، ثم يُقلب الخليط جيدًا حتى تمتزج المكونات.

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

ـ تعبئة الأكياس: يُصب كل نوع من العصير في أكواب لتسهيل عملية التعبئة، ثم تُملأ أكياس اللوليتا أو قوالب المثلجات وتُغلق بإحكام.

ـ التجميد: تُرص الأكياس أو القوالب داخل الفريزر لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، أو حتى تتجمد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

فوائد اللوليتا بالفواكه الطبيعية

تتميز اللوليتا المصنوعة من الفواكه الطازجة بأنها خالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة الموجودة في بعض المثلجات الجاهزة، كما تمنح الجسم الترطيب والانتعاش خلال الأجواء الحارة، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة لتناسب جميع أفراد الأسرة.

وتعد هذه الوصفة خيارًا اقتصاديًا وسهل التحضير، خاصة للأطفال الذين يفضلون تناول المثلجات خلال فصل الصيف.

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طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

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