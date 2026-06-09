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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
آية التيجي

يُعد شاي الكرك من أشهر المشروبات الساخنة التي حققت شعبية واسعة في دول الخليج العربي، بعدما انتقل من الهند ليصبح جزءًا من الثقافة اليومية لعشاق الشاي. 

ويتميز شاي الكرك بمذاقه الغني وقوامه الكريمي، حيث يجمع بين الشاي الأسود والحليب ومجموعة من التوابل العطرية التي تمنحه نكهة فريدة.

طريقة عمل شاي الكرك

طريقة عمل شاي الكرك

مكونات شاي الكرك:

3 أكواب ماء.

2 إلى 3 ملاعق صغيرة من الشاي الأسود.

كوب من الحليب المبخر.

2 إلى 3 ملاعق صغيرة من السكر حسب الرغبة.

5 إلى 6 حبات هيل.

عود صغير من القرفة.

3 إلى 4 حبات قرنفل.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

رشة زعفران (اختياري).

طريقة عمل شاي الكرك

طريقة عمل شاي الكرك خطوة بخطوة:

ـ لغلي التوابل: في قدر مناسب، يُضاف الماء مع الهيل والقرفة والقرنفل والزنجبيل، ثم يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تمتزج النكهات وتفوح رائحة التوابل.

ـ لإضافة الشاي والسكر: يُضاف الشاي الأسود والسكر إلى الماء المغلي، مع التقليب جيدًا، ثم يُترك الخليط لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح لون الشاي داكنًا ومركزًا.

طريقة عمل شاي الكرك

- لإضافة الحليب: يُسكب الحليب المبخر فوق الشاي، ثم يُترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يكتسب اللون الكريمي والقوام الغني المعروف لشاي الكرك.

- التقديم: يُرفع الشاي عن النار ويُصفى في أكواب التقديم، ثم يُقدم ساخنًا للاستمتاع بمذاقه الدافئ ورائحته العطرية المميزة.

طريقة عمل شاي الكرك

سر نجاح شاي الكرك

يكمن سر المذاق الأصلي لشاي الكرك في استخدام التوابل الطازجة وتركها تغلي مع الشاي لفترة كافية، ما يمنح المشروب نكهته القوية والمميزة التي جعلته من أكثر المشروبات انتشارًا في الخليج العربي.

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طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

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