طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

تُعد الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي من أشهر المقبلات الشرقية التي تجمع بين المذاق الحار والنكهة المدخنة المميزة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتكون إضافة مثالية إلى مائدة الغداء أو العشاء.

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

مكونات الشطيطة الحارة:

نصف كيلو فلفل أحمر حار مفروم.

10 فصوص ثوم مفرومة.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب خل.

نصف كوب عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

مكونات الباذنجان المشوي:

2 حبة باذنجان رومي كبير.

4 حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع كوب زيت زيتون.

عصير ليمونة.

رشة ملح وكمون.

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

خطوات التحضير:

ـ يُشوح الثوم في الزيت قليلًا، ثم يُضاف الفلفل الحار وباقي مكونات الشطيطة.

ـ تُترك المكونات على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا.

ـ يُشوى الباذنجان ويُقشر ثم يُهرس.

ـ يُخلط الباذنجان مع الطماطم وزيت الزيتون وعصير الليمون والكمون.

ـ تُضاف الشطيطة الحارة حسب الرغبة ويُقلب الخليط جيدًا قبل التقديم.

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

نصائح لتحضير الشطيطة الحارة بالباذنجان

ـ لتحضير الشطيطة، يُستخدم الفلفل الأحمر الحار مع الثوم والزيت والخل وعصير الليمون.

ـ التوابل تمنحها مذاقها القوي والمميز.

ـ تُطهى المكونات على نار هادئة حتى تتجانس وتصبح هريسة شطة غنية بالنكهة.

ـ يُشوى الباذنجان جيدًا حتى يكتسب الطعم المدخن، ثم يُقشر ويُهرس.

ـ يُخلط الباذنجان مع الطماطم المقطعة وزيت الزيتون وعصير الليمون والكمون، قبل إضافة كمية مناسبة من الشطيطة الحارة للحصول على طبق متكامل.



طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

وتتميز الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي بطعمها القوي والمحبب لعشاق الأكلات الحارة، كما يمكن تقديمها بجانب المشويات أو مع الخبز البلدي كوجبة خفيفة ومشبعة.