هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حقيقة الاعتقاد الشائع بأن تناول الفول المدمس في وجبة الإفطار قد يسبب قلة التركيز أو ما يصفه البعض بـ"الغباء"، موضحًا أن الأمر يرتبط بطريقة هضم الجسم للفول وليس بوجود أي تأثير سلبي على القدرات العقلية.

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

وأوضح أبو الريش، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أن الفول المدمس يعد من أهم الأطعمة التقليدية في مصر، حتى أطلق عليه المصريون لقب "مسمار البطن"، لما يتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة وقدرته على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وأشار أبو الريش، إلى أن الفول مصدر جيد للبروتين النباتي، إلا أنه لا يحتوي بمفرده على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، لافتًا إلى أن تدميسه مع العدس أو الحمص يرفع من قيمته الغذائية ويجعله أقرب إلى البروتين الكامل.

وأضاف ابو الريش، أن الفول يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها الحديد، والفولات الطبيعي، والمغنيسيوم، والفسفور، موضحًا أن إضافة عصير الليمون إلى طبق الفول تساعد على زيادة امتصاص الحديد بفضل محتواه من فيتامين "سي".

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

وحول سبب الشعور بالخمول أو ضعف التركيز بعد تناول الفول، أوضح أخصائي التغذية العلاجية أن هضم الفول يستغرق وقتًا أطول مقارنة ببعض الأطعمة الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، وهو ما قد يمنح البعض إحساسًا مؤقتًا بالنعاس أو الخمول بعد الوجبة.

كما لفت أبو الريش، إلى أن الفول يحتوي على أنواع من الكربوهيدرات القابلة للتخمير مثل "رافينوز" و"ستاكيوز"، والتي تصل إلى القولون دون هضم كامل، حيث تتغذى عليها البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء، ما يؤدي إلى إنتاج الغازات والشعور بالانتفاخ.

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

وأكد أبو الريش، أن الانتفاخ بعد تناول الفول لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، بل قد يكون مؤشرًا على نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء، مشيرًا إلى أن نقع الفول لمدة ليلة كاملة قبل الطهي يساعد على تقليل هذه التأثيرات بشكل ملحوظ.

وأوضح أبو الريش، أن الفول يحتوي أيضًا على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين المعروف باسم "هرمون السعادة"، ما ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية.

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

ونصح أبو الريش بضرورة إعداد الفول في المنزل قدر الإمكان، مع الحرص على نقعه جيدًا والتخلص من ماء النقع لتقليل حمض الفيتيك، الذي قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن والعناصر الغذائية.

كما أوصى أبو الريش، بإضافة الكمون إلى الفول المدمس، لدوره في تقليل التقلصات والغازات وتحسين راحة الجهاز الهضمي.

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

وأكد أبو الريش، أن الفول المهروس جيدًا والمُعد بطريقة صحيحة يعد خيارًا غذائيًا صحيًا ومناسبًا لمتبعي الحميات الغذائية ومرضى السكري، نظرًا لأنه يمنح الشعور بالشبع ولا يسبب ارتفاعات حادة في مستويات السكر بالدم.

واختتم ابو الريش، حديثه بالتأكيد على أن الفول المدمس يظل من أفضل الأطعمة الشعبية الصحية، شرط تحضيره بطريقة سليمة والاعتدال في تناوله.