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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
آية التيحي

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة أسبوعيًا قد تساهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة 

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، فإن الأشخاص الذين مارسوا تدريبات القوة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 13% مقارنة بمن لم يمارسوا هذه التمارين، وفقا لمازنشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

متابعة أكثر من 147 ألف شخص لمدة 30 عامًا

واعتمدت الدراسة على متابعة 147,373 شخصًا في الولايات المتحدة على مدار 30 عامًا، حيث قام الباحثون بتحليل مستويات النشاط البدني للمشاركين، بما في ذلك تمارين القوة والتمارين الهوائية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين خصصوا ما بين ساعة ونصف وساعتين أسبوعيًا لرفع الأوزان أو استخدام أحزمة المقاومة والأدوات الرياضية المخصصة لتقوية العضلات، حققوا فوائد صحية ملحوظة.

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة 

انخفاض خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية

ووفقًا للنتائج، ارتفع التأثير الوقائي لتمارين القوة عند النظر إلى الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، حيث انخفض الخطر بنسبة 19%.

كما كشفت الدراسة أن المشاركين الذين مارسوا تمارين المقاومة كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض العصبية بنسبة 27%، حتى بعد احتساب تأثير الأنشطة البدنية الأخرى مثل المشي والجري والسباحة.

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة 

هل المزيد من التمارين يعني فوائد أكبر؟

ورغم الفوائد الواضحة، فوجئ الباحثون بأن تجاوز ساعتين أسبوعيًا من تمارين القوة لم يرتبط بمكاسب صحية إضافية كبيرة، ما يشير إلى أن الاعتدال والانتظام قد يكونان أكثر أهمية من الإفراط في التدريب.

الجمع بين تمارين القوة والكارديو يحقق أفضل النتائج

وأكد الباحثون أن أفضل النتائج الصحية ظهرت لدى الأشخاص الذين جمعوا بين تمارين القوة والتمارين الهوائية مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا حققوا انخفاضًا في خطر الوفاة وصل إلى 58% مقارنة بالأشخاص الأقل نشاطًا.

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة 

توصيات صحية

وتوصي الإرشادات الصحية الحالية بأن يمارس البالغون تمارين تقوية العضلات التي تستهدف المجموعات العضلية الرئيسية مثل الساقين والظهر والصدر والكتفين والذراعين مرتين أسبوعيًا على الأقل.

كما يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني مرتفع الشدة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.

ويرى الخبراء أن تمارين القوة لا تساعد فقط على بناء العضلات، بل تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحركة والاستقلالية مع التقدم في العمر، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

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120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
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