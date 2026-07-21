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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تندد بالتهديدات التي تستهدف المملكة

تضامن مصري
تضامن مصري
ملك ريان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال أو تصريحات من شأنها المساس بأمن المملكة أو استقرارها، أو تهديد أمن منطقة الخليج بشكل عام.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تضامن القاهرة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف البيان أن مصر ترفض أي محاولات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أو تصعيد التوترات الإقليمية، داعية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات.

كما شددت القاهرة على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، مؤكدة استمرار التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي الموقف المصري في إطار الدعم المتواصل للمملكة العربية السعودية، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة


 

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