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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الإسباجيتي.. وجبة شهية ومبتكرة

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
آية التيجي

تعد أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي من الأطباق الشهية التي تجمع بين المكرونة واللحم المفروم في وجبة متكاملة تناسب الغداء والعشاء، وتتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مميزة تعتمد على كفتة اللحم المتبلة مع صلصة الطماطم المتسبكة للحصول على طعم يشبه أطباق المطاعم.

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

مقادير أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي:
مكونات الكفتة:
نصف كيلو لحم مفروم.
بصلة مفرومة ناعمًا.
2 فص ثوم مفروم.
ربع كوب بقدونس مفروم.
ملح حسب الرغبة.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
رشة قرفة.
مكونات المكرونة والصلصة:
كيس مكرونة اسباجيتي.
2 كوب عصير طماطم.
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.
بصلة مفرومة.
ملعقة كبيرة زيت.
بهارات مشكلة.
مكعب مرقة.
ماء ساخن حسب الحاجة.

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

طريقة التحضير:
ـ في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل والثوم والبقدونس والبهارات جيدًا حتى تتجانس المكونات، ثم تُشكل الكفتة على هيئة أصابع حول أعواد من المكرونة الاسباجيتي.

ـ وفي مقلاة على النار تحتوي على القليل من الزيت، تُشوح أصابع الكفتة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من جميع الجهات، ثم تُرفع جانبًا.

ـ ولتحضير الصلصة، يُشوح البصل في نفس المقلاة، ثم يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والبهارات ومكعب المرقة، وتُترك المكونات على نار هادئة حتى تتسبك الصلصة.

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

ـ بعد ذلك تُضاف أصابع الكفتة والمكرونة إلى الصلصة، مع إضافة كمية مناسبة من الماء الساخن عند الحاجة، وتُترك المكونات حتى تنضج المكرونة تمامًا وتمتص النكهات.

ـ وتُقدم مكرونة الاسباجيتي بالكفتة ساخنة، لتكون وجبة متكاملة تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.

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طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الإسباجيتي.. وجبة شهية ومبتكرة

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

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