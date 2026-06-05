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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
آية التيجي

تُعد طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد من وصفات الحلويات السهلة والمنعشة التي يفضلها الكثيرون خلال فصل الصيف، حيث تتميز بمذاق غني وقوام كريمي يجمع بين الفاكهة الطازجة وصوص الكاسترد الشهي.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير الفروت سلاط بالكاسترد بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، للحصول على طبق حلوى صحي ومنعش في الوقت نفسه.

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

مقادير الفروت سلاط بالكاسترد:

مكونات عمل الكاسترد:
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد
2 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
مكونات الفواكه:
تشكيلة فواكه طازجة مقطعة (موز، فراولة، كيوي، كنتالوب، برقوق، عنب)
سكر حسب الرغبة
أوراق نعناع مفروم

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

طريقة التحضير:
أولًا: تحضير الكاسترد: يتم خلط الحليب مع بودرة الكاسترد والسكر والفانيليا جيدًا حتى تذوب المكونات تمامًا، ثم يُرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا وناعمًا. بعد ذلك يُصب في أكواب ويُترك ليبرد تمامًا في الثلاجة.

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

ثانيًا: تجهيز الفواكه: تُقطع الفواكه الطازجة إلى مكعبات صغيرة، ثم تُخلط مع قليل من السكر وأوراق النعناع المفروم لإضافة نكهة منعشة.

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

ثالثًا: التقديم: يُضاف خليط الفواكه فوق طبقة الكاسترد البارد في أكواب التقديم، ثم يُقدم بارداً كتحلية صيفية خفيفة ومغذية.

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد فروت سلاط حلى الفواكه بالكاسترد وصفات حلويات سهلة حلويات صيفية طريقة عمل الكاسترد حلويات باردة منعشة الشيف محمد حامد

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طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

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