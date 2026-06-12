بعد قوله عشت معها في الحرام .. سعد الصغير: تزوجت من شمس عرفيا

خرج الفنان سعد الصغير عن صمته للرد على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن الراقصة شمس، مؤكدًا أن بعض الكلمات التي صدرت عنه جاءت في لحظة انفعال ولم يقصد بها المعنى الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سعد الصغير في تسجيل صوتى إن تصريحه السابق بشأن عيشه مع شمس "في الحرام" جاء بشكل عفوي نتيجة حالة من التوتر والغضب، موضحًا أن الأمر لم يكن كما فهمه البعض، وأنه كان هناك زواج عرفي بينهما، لكنه لم يكن مقتنعًا بهذا النوع من الزواج من الناحية الشخصية.

وأضاف الفنان: "كنت متنرفز والكلام طلع مني بعفوية، وكان في جواز عرفي، لكن أنا من جوايا ما كنتش مقتنع بالعرفي وكنت دايمًا بحس إنه شيء غير مريح بالنسبة لي".

سعد الصغير وشمس

وكشف سعد الصغير عن معاناته خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه تحمل أعباءً مالية كبيرة على مدار ست سنوات، موضحًا أنه كان يسعى طوال الوقت إلى إبعاد تفاصيل هذه العلاقة عن أسرته حفاظًا على استقرار حياته العائلية.

وأشار إلى أنه اضطر إلى الإنفاق وتحمل مسؤوليات مادية لفترة طويلة، قائلًا إن الطرف الآخر كان يطالبه باستمرار بأموال، الأمر الذي تسبب له في ضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وفي ختام حديثه، وجه سعد الصغير رسالة اعتذار إلى جمهوره وأفراد أسرته، مؤكدًا ندمه على ما حدث، وقال: "بعتذر للجمهور، وبعتذر لمراتي وأولادي، وربنا يسامحني على أي خطأ صدر مني".

وأكد الفنان أن هدفه من الظهور والحديث مجددًا هو توضيح حقيقة ما جرى ووضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت تصريحاته الأخيرة.