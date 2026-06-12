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ندى بسيوني تكشف عن هدية من أحد محبي هاني شاكر في ذكرى الأربعين لرحيله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندى بسيوني تكشف عن هدية من أحد محبي هاني شاكر في ذكرى الأربعين لرحيله

الراحل هاني شاكر
الراحل هاني شاكر
علا محمد

كشفت الفنانة ندى بسيونى عن تفاصيل موقف لافت صادفته على الطريق الصحراوى، حيث فوجئت بوجود «كولدير مياه» مُقام صدقة على روح الفنان الراحل هانى شاكر.

وكتبت ندى بسيونى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: "اتبسطت جدا لما لقيت ناس عاملين (كولدير مياه) صدقة لروح الفنان الجميل الراحل هانى شاكر، فى مكان على الطريق الصحراوى، قد ايه اللى عمل كده شخص جميل وقلبه طيب ومحب بجد لهانى شاكر".


وأضافت: "صورتها وقولت لازم الناس تشوفها وبصراحة عنيا دمعت، ودعيت للفنان الخلوق بالرحمة على قد رقيه وأخلاقه ومحبة الناس ليه، فعلا اللى بيفضل مننا بعد الرحيل هى السيرة الحلوة، الله يرحمه بحق يوم الجمعة ويجعل سيرتنا طيبة".


حرص القائمون علي الصفحة الرسمية للفنان الراحل هاني شاكر على إحياء الذكرى الأربعين لوفاته، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وشاركت الصفحة صورة للراحل مرفقة بدعاء مؤثر، جاء فيه: “اللهم في ذكرى مرور أربعين يومًا على فراقه، نسألك أن ترحمه رحمة واسعة، وأن تغفر له ذنوبه، وأن تبدل سيئاته حسنات، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آنس وحدته، ونوّر مضجعه، وافتح له أبواب رحمتك ورضوانك، واجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة له”.


يوافق اليوم الخميس مرور 40 يوماً على رحيل الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي.

ويتزامن مرور 40 يوماً على وفاته مع مرور 5 سنوات على كواليس تصوير كليبي "بقالي كتير" و"شكرا" الذي جمع هاني شاكر وكارول سماحة بإخراج بتول عرفة. وأعادت المخرجة بتول عرفة نشر مقطع فيديو يظهر فيه هاني شاكر وهو يغني لها أغنية "عقبالك يوم ميلادك" احتفالاً بعيد ميلادها.

الفنانة ندى بسيونى ندى بسيونى الراحل هانى شاكر هانى شاكر صدقة على روح الفنان الراحل هانى شاكر

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