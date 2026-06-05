«حبيبي».. قصة أغنية رومانسية كانت ستجمع هاني شاكر ويارا

في مفاجأة فنية تكشف عن تعاون كان من المنتظر أن يجمع اثنان من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، كشف المنتج ياسر زايد أن كان من المفترض هناك أغنية رومانسية جرى التحضير لها منذ فترة لتجمع بين أمير الغناء العربي الراحل، هاني شاكر والفنانة اللبنانية يارا، إلا أن المشروع توقف قبل طرحه ولم يرى النور، بسبب بعض الأسباب التنسيقية والإدارية .

أغنية هاني شاكر الجديدة

الأغنية كانت بعنوان حبيبي من كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع خالد البكري، وتحمل طابعًا رومانسيًا كلاسيكيًا يعتمد على الإحساس والكلمة الهادئة، وهو اللون الذي اشتهر به هاني شاكر وحقق من خلاله نجاحات كبيرة على مدار مشواره الفني، إلى جانب الصوت الرومانسي المميز الذي تتمتع به يارا، ما كان يُتوقع معه أن يشكل العمل حالة فنية خاصة تلقى تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور العربي.

التحضيرات الأولية للعمل شهدت حالة من الحماس بين فريق العمل، خاصة أن التعاون بين النجمين كان سيُعد من أبرز الدويتوهات الغنائية المنتظرة، إلا أن ظروف التنسيق حالت دون استكمال المشروع بالشكل النهائي، ليبقى العمل مؤجلًا دون تحديد موعد لإعادة إحيائه أو طرحه مستقبلًا.

المشروع كان قد دخل بالفعل مراحل التنفيذ الأولى، حيث قام هاني شاكر بتسجيل بروفة لصوته وإرساله إلى الموزع الموسيقي حماده الحسيني تمهيدًا لاستكمال مراحل الإنتاج والتنفيذ النهائي للأغنية.

الأغنية كانت مرشحة لتحقيق صدى واسع لدى الجمهور العربي، خاصة في ظل حالة الانسجام الفنية التي كان من المتوقع أن تجمع بين هاني شاكر ويارا، إلا أن الظروف حالت دون خروج العمل إلى النور، ليبقى «حبيبي» واحدًا من المشاريع الفنية التي توقفت رغم اكتمال جزء كبير من خطواتها التحضيرية.