مدير مهرجان كان: الاستعداد للدورة الـ 80 بدأ.. ونرحب بعودة نتفليكس

أكد تيري فريمو المندوب العام لمهرجان كان السينمائي، أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية، رغم التحولات التي تشهدها صناعة السينما وصعود منصات البث الرقمي.



وفي تصريحاته عقب ختام الدورة الـ79، شدد فريمو على أن الحديث عن تراجع الحضور الأمريكي أو فقدان هوليوود لبريقها داخل المهرجان لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت من أكثر الدول حضورًا في برمجة كان، وأن الدورة الأخيرة شهدت مشاركة واسعة لعدد من أبرز نجوم السينما العالمية.



وأوضح أن نجاح المهرجان لا يُقاس فقط بحجم الأسماء المشاركة، بل بقدرته على اكتشاف مواهب جديدة وإطلاق أفلام تواصل حضورها لاحقًا في موسم الجوائز العالمية.

كما أكد فريمو أهمية قسم «نظرة ما» باعتباره منصة رئيسية لاكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، مشيرًا إلى أن العديد من الأفلام حققت من خلاله حضورًا لافتًا خلال الدورة الأخيرة.

وعن العلاقة مع منصة نتفليكس، أعرب فريمو عن ترحيبه الكامل بعودتها إلى مهرجان كان، معتبرًا أن مشاركتها المستقبلية ستكون حدثًا مهمًا للمشهد السينمائي العالمي، مؤكدًا أن أبواب المهرجان مفتوحة أمام جميع الجهات الداعمة للفن السينمائي.



وكشف فريمو أن الاستعدادات للدورة الثمانين من مهرجان كان بدأت بالفعل، موضحًا أن هذه النسخة ستحمل طابعًا احتفاليًا خاصًا يستعيد تاريخ المهرجان ويكرّم الأسماء والشخصيات التي ساهمت في صناعة مكانته العالمية على مدار العقود الماضية.

