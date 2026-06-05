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10 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز مهرجان الداخلة السينمائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

10 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز مهرجان الداخلة السينمائي

فيلم ثريا حبي
فيلم ثريا حبي
محمد نبيل

ينطلق مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بعد ساعات، بمشاركة عربية ودولية في مسابقة الأفلام الوثائقية، والتي تضم 10 أعمال تتنافس على جائزتي لجنة التحكيم وأفضل إخراج، في دورة تشهد حضورًا متنوعًا لأصوات سينمائية من إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وتضم القائمة فيلم «رايبون الآخر» للمخرج ديفيد بيير فيلا من جمهورية الكونغو، و«حدود الحياة» لأدريسو مورا كباي من بنين، و«الرجل الذي يزرع أشجار الباوباب» لميشيل كيوسويندا زوجو من بوركينا فاسو وكوت ديفوار.

كما تشارك عدة أعمال عربية بارزة، من بينها «ثريا حبي» لنيكولا خوري (لبنان – قطر)، و«بيلياتشو غزة» لعبد الرحمن صباح (فلسطين – فرنسا – قطر)، و«تمزق» لفؤاد سويبة، و«رحيل» لمحمد فاضل الجماني من المغرب.


وتشمل المنافسة أيضًا فيلم «كل شيء عظيم» لأميناتو إيشار (فرنسا – بلجيكا – النيجر)، و«ما بعد الإبادة» لزيون سليمان موكاسا ماتوفو من رواندا، إلى جانب «ذكريات حب عادت» لنتاري جوما مباهو موين (الولايات المتحدة – أوغندا).

وتنطلق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الداخلة الدولي للفيلم، المقرر إقامتها بمدينة الداخلة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، وتعكس الأعمال المتنافسة تنوعًا جغرافيًا وموضوعيًا واسعًا، حيث تتناول قضايا الهوية والذاكرة والصراعات الإنسانية والتحولات الاجتماعية.

مهرجان الداخلة الدولي للفيلم مهرجان الداخلة الدولي مهرجان الداخلة

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