رمز البساطة والسلام الداخلي.. غادة رجب تشيد بـ "القيصر" كاظم الساهر

عبرت الفنانة غادة رجب عن تقديرها ومحبتها العميقة للفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث نشرت بعض الصور التي تجمعها به في مناسبات مختلفة .

ووصفت غادة رجب، كاظم الساهر، بأنه شخصية تُدرّس في بساطتها وزهدها، حيث لا يكترث لبريق النجاح الشخصي بل يسعد بكونه مصدراً لسعادة الآخرين.



وكما أشادت بامتنانه المستمر لبداياته، وتذكره الدائم لمعاناته السابقة وعائلته (أمه، أبوه، إخوته، وأم أولاده)، مما يرفعه فوق الصراعات قائلة ؛"فقره.. أمه. أبوه.. أخواته.. أم أولاده.. ترفعه عن كل الصراعات والحروب.. بتكلم عن إنسان أعرفه على المستوى الشخصي".

وأكدت أنها تتحدث عن تجربة وعشرة شخصية وعائلية طويلة، تجمع الساهر بوالدها (المايسترو رضا رجب)، بالإضافة إلى فخرها بالعمل الفني المشترك معه قائلة :"وكان ليا الحظ إني أتشرف بالشغل معاه ".

ومدحت ترفعه التام عن "البروباجندا" والشائعات، وعدم دخوله في أي صراعات أو مهاترات طوال مسيرته الفنية، متمنية أن يتمتع الجميع بمثل هذا السلام الداخلي.

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت غادة سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"،: "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغانٍ خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.