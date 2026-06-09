كاظم الساهر يتحدث عن اعتزاله: أتمنى البقاء على المسرح حتى النفس الأخير

أكد الفنان كاظم الساهر تمسكه بمسيرته الفنية، نافيًا أي نية للتفكير في الاعتزال، ومشيرًا إلى رغبته في مواصلة الغناء طوال حياته.



وخلال ظهوره في برنامج ABtalks، عبّر الساهر عن شغفه الكبير بالفن والمسرح، قائلًا إنه يتمنى أن يظل يقدم الغناء حتى آخر لحظة في عمره، وأن يكون حاضرًا على المسرح حتى النفس الأخير.



وفيما يتعلق بالشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالته الصحية وابتعاده عن الساحة الفنية، كشفت مصادر مقربة من الفنان أن كاظم الساهر يتمتع بصحة جيدة، مؤكدين أن فترة غيابه الأخيرة جاءت في إطار استراحة مؤقتة واستعدادات مكثفة لمشروعات فنية جديدة.



وأضافت المصادر أن الساهر يفضل في كثير من الأحيان الابتعاد عن الأضواء خلال مراحل التحضير لأعماله الفنية، وهو نهج اعتاد اتباعه على مدار سنوات، حيث يمنح نفسه مساحة للتركيز والإبداع قبل العودة إلى جمهوره بقوة مع انطلاق مواسم الحفلات والفعاليات الكبرى.



ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة نشاطًا فنيًا مكثفًا للفنان العراقي، في إطار خططه للعودة إلى الساحة الغنائية بمجموعة من الحفلات والمشروعات الجديدة.