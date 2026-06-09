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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر ضيف أنس بوخش .. الليلة

ABtalks
ABtalks
أحمد البهى

يحل الفنان الكبير كاظم الساهر ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks ، والمذاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويتحدث خلال الحلقة القيصر كاظم الساهر عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والفنية، وتجاربه حول الحب والزواج.

ألبوم كاظم الساهر الجديد


وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر


وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل. 

كاظم الساهر الإعلامي أنس بوخش أنس بوخش

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