كاظم الساهر ضيف أنس بوخش .. الليلة

يحل الفنان الكبير كاظم الساهر ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks ، والمذاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويتحدث خلال الحلقة القيصر كاظم الساهر عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والفنية، وتجاربه حول الحب والزواج.

ألبوم كاظم الساهر الجديد



وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر



وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.