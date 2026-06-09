ظهور مارتن سكورسيزي في عالم "Star Wars" عبر فيلم The Mandalorian and Grogu

أنضم المخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي إلى عالم Star Wars للمرة الأولى من خلال مشاركته في فيلم The Mandalorian and Grogu، والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية وفي العالم، حيث يقدم صوت شخصية فضائية تُعرف باسم "تاجر أرديني " (Ardennian Shopkeeper)، وهي شخصية تظهر في أحد المشاهد التي تجمعها ببطل الفيلم دين جارين، الذي يجسده النجم التشيلي بدرو باسكال، حيث يدير سكورسيزي متجرًا صغيرًا، حيث يحاول "الماندالوري" الحصول منه على معلومات مقابل المال، لكن الموقف يتغير سريعًا عندما يُذكر اسم إحدى عائلات الهوت الإجرامية الشهيرة، ما يدفع الشخصية إلى إغلاق متجرها فورًا خوفًا من التورط.

خطوة مارتن سكورسيزي الجديدة

وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة إلى سجل سكورسيزي التمثيلي، فرغم شهرته العالمية كمخرج لأعمال بارزة مثلGoodfellas وThe Departed وKillers of the Flower Moon، فإنه سبق أن ظهر أمام الكاميرا أو أدى أدوارًا صوتية في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، إلا أن مشاركته في عالم "Star Wars" تمثل أول ظهور له داخل هذه السلسلة التي تعد من أكبر السلاسل السينمائية في التاريخ، وإضافة رمزية تعزز من جاذبية الفيلم المنتظر وتمنحه بعدًا ثقافيًا يتجاوز حدود كونه مجرد امتداد جديد للملحمة الشهيرة.

وأكد المخرج جون فافرو أن الفكرة جاءت عبر المنتجة كاثلين كينيدي التي تربطها علاقة صداقة طويلة بسكورسيزي، حيث تواصلت معه مباشرة وعرضت عليه المشاركة، فوافق على الفور، وأضاف فافرو أنه حصل على فرصة نادرة لإدارة أحد أهم مخرجي السينما في العالم كممثل صوتي داخل الفيلم، كما أوضح فافرو أن سكورسيزي لم يكتفِ بقراءة الحوار المكتوب، بل ارتجل العديد من الجمل والتفاصيل أثناء التسجيل الصوتي، وهو ما منح الشخصية طابعًا كوميديًا مميزًا، وقال إن فريق المؤثرات البصرية ومصممي الكائنات الفضائية استندوا إلى أدائه المرتجل أثناء تصميم الشخصية وتحريكها، معتبرًا أن ظهور سكورسيزي يمثل أحد أبرز لحظات الفيلم بالنسبة له.

ويحمل فيلم The Mandalorian and Grogu أهمية خاصة بالنسبة لاستوديو Lucsfilm، إذ يمثل أول فيلم سينمائي من سلسلة "Star Wars" منذ طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker عام 2019، كما يواصل أحداث مسلسل "The Mandalorian" الشهير الذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر منصة ديزني+. ويتولى إخراج الفيلم جون فافرو، بمشاركة ديف فيلوني في كتابة القصة، بينما يضم طاقم العمل أيضًا سيجورني ويفروجيريمي ألين وايت، وتوزيع United Motion Pictures، وتؤكد مشاركة سكورسيزي أن الفيلم يسعى إلى تقديم مزيج من المفاجآت والأسماء اللامعة لجذب جمهور السينما، في خطوة تعكس طموح صناع العمل لإعادة "Star Wars" بقوة إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من التركيز على الأعمال التلفزيونية والمنصات الرقمية.