ردود الأفعال فاجأتني.. سماح الحريري تكشف ذكرياتها مع «أولاد الأكابر»

أعربت المؤلفة سماح الحريري عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها «أولاد الأكابر»، الذي أُعيد عرضه خلال الأيام الماضية.

وقالت سماح الحريري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنها لم تتوقع أن يحظى العمل بهذا الاهتمام الكبير عند إعادة عرضه، بهذه الدرجة.

وتابعت قائلة: «تم تصوير مسلسل “أولاد الأكابر” بالتزامن مع مسلسل “الحقيقة والسراب”، وفي الحقيقة كان المخرج حسين عمارة يتابع كتابة الحلقات لحظة بلحظة. وقد كانت كواليس العمل رائعة، وكان هناك إنجاز كبير في سرعة تنفيذ وتصوير المسلسل»

وأضافت سماح الحريري: «كان الفنان حسين فهمي من أهم مفاجآت هذا العمل، فلم يتوقع أحد أن يؤدي شخصية من الريف المصري. وقد كان المرشح الأول للدور، وكذلك معظم الأبطال، وأبرزهم داليا مصطفى، وفايزة كمال، ومحمد رياض».

ولفتت سماح الحريري، إلى أنه كان هناك اتجاه لتقديم جزء ثانٍ من العمل، إلا أن المفاوضات بين مجموعة القنوات التي كانت ترغب في ذلك والشركة المنتجة لم تكتمل.