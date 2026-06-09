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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبوالروس لـ صدي البلد: خضعت لتدريبات مكثفة من أجل شخصية الشرير في "الكراش"

الفنان حسن أبو الروس
الفنان حسن أبو الروس
أوركيد سامي

كشف الفنان حسن أبو الروس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد "الكراش"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 يونيو المقبل ضمن منافسات موسم أفلام الصيف، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة ومميزة في مسيرته الفنية.

وأوضح حسن أبو الروس أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ملاكم ومدرب بوكس، وهي شخصية تحمل الكثير من التفاصيل المختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل، خاصة أنها تتسم بطابع الشر، وهو ما اعتبره تحديًا حقيقيًا بالنسبة له كممثل يسعى دائمًا لتقديم شخصيات جديدة ومتنوعة للجمهور.

وأضاف أبو الروس أن التحضير للشخصية لم يكن سهلًا، حيث احتاج إلى مجهود بدني كبير من أجل الوصول إلى الشكل المناسب الذي يتماشى مع طبيعة الدور، مشيرًا إلى أنه التزم بنظام غذائي صارم "دايت" لفترة طويلة، إلى جانب خضوعه لتدريبات رياضية مكثفة، خاصة تدريبات الملاكمة واللياقة البدنية.

وأكد أن الشخصية تطلبت منه تركيزًا نفسيًا وبدنيًا كبيرًا، موضحًا أن تفاصيل الدور جعلت الاستعداد بشكل مختلف حتى ينجح في تقديمها بصورة مقنعة على الشاشة، لافتًا إلى أنه استمتع كثيرًا بهذه التجربة رغم التحدي .

وأشار حسن أبو الروس إلى أن فيلم "الكراش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، لكنه يحمل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة التي ستجذب الجمهور، مؤكدًا أن الفيلم يقدم حالة مختلفة تجمع بين الكوميديا والرومانسية والإثارة في إطار خفيف وممتع يتناسب مع أجواء موسم الصيف.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والتعاون بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتيجة النهائية للفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم "الكراش" نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، وجوهرة، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث تتشابك العلاقات الإنسانية والمواقف الطريفة وسط سلسلة من المفاجآت التي تقلب مجرى الأحداث، في تجربة سينمائية جديدة تراهن على جذب جمهور موسم الصيف.

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